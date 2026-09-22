Водитель «Газели» спас двух девушек из пожара в ТЦ Стерлитамака

Водитель Даниил подогнал «Газель» к горящему ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, чтобы две девушки смогли спуститься по лестнице, сообщает RT .

22-летний Даниил ехал на разгрузку в магазин напротив торгового центра, когда увидел дым и панику. Под окнами здания мужчины пытались достать до третьего этажа лестницами, но их длины не хватало.

«На третьем этаже две девушки лет 18—20 звали на помощь, там уже валил черный дым из окна. Но длины лестницы не хватало. Я как-то быстро сориентировался и подумал, что можно же подогнать мою „Газель“ с будкой и с ее крыши поставить лестницу к окну», — поделился Даниил.

Мужчины удерживали лестницу с крыши машины, и девушки спустились. Одна из них серьезно надышалась дымом, ей потребовалась медицинская помощь.

«Я рад, что мы успели вовремя. Буквально через одну-две минуты после их спасения из этого окна уже показались языки пламени. Еще чуть-чуть — и было бы уже поздно», — добавил собеседник.

Пожар в ТЦ «Солнечный» произошел в Стерлитамаке 22 сентября. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Возможной причиной могло стать короткое замыкание, возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры региона.

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