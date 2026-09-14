Лось протаранил автомобиль на трассе в Подмосковье, едва не убив молодую пару

На подмосковной трассе лось протаранил автомобиль, едва не убив молодую пару. Другая машина перевернулась, налетев на тушу животного, сообщает Baza .

Массовое ДТП произошло на одном из участков трассы М-12. Лось выбежал из леса, перескочил через отбойник и бросился под колеса легковушки. От мощного удара животное погибло на месте. Его тело отбросило на несколько метров, а рога пробили салон автомобиля, чудом не задев водителя и пассажира.

Следом на лежащее на дороге тело животного наехала вторая машина и перевернулась. Первая машина при столкновении с лосем получила значительные повреждения крыши. Вторая иномарка лежала на крыше посреди трассы.

Пострадавшие отделались испугом, серьезных травм нет. Автомобиль, который лось взял на таран, ждет дорогостоящее восстановление.

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