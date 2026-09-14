В Истре и Ногинске модернизировали 7 светофоров за неделю

Специалисты «Мосавтодора» за минувшую неделю обновили режим работы семи светофоров в Истре и Ногинске, включая объект у остановки «Совхоз» в селе Рождествено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В селе Рождествено под Истрой на светофоре возле остановки общественного транспорта «Совхоз» установили кнопки вызова для пешеходов. Также там добавили правоповоротную секцию для выезда со стороны ЖК «Новоснегиревский».

В Ногинске на баланс приняли шесть светофорных объектов на пересечениях улицы Декабристов с улицами Текстилей, Гаражной, 1-й Малобуньковской, 1-й Прудовой, 2-й Глуховской и 28 Июня. Их модернизация и корректировка режима работы продолжаются.

Специалисты будут отслеживать внесенные изменения и при необходимости скорректируют работу светофоров. Точечная настройка позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.