Демоверсия: бабье лето наблюдается в Московском регионе, но не в полную силу

«В течение большей части наступившей рабочей недели характер метеоусловий значимых изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь», — сказал Тишковец.

Он уточнил, что ночная температура будет вполне сентябрьской — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Также возможны предутренние туманы, днем воздух прогреется до плюс 16 — плюс 21 градуса.

По словам синоптика, москвичей ждет вполне комфортная погода, но не эталонное бабье лето. Это будет теплый и относительно сухой период. Для классического бабьего лета в регионе не хватает устойчивого солнца и идеальной сухости.

Как предупредил Тишковец, в предстоящие выходные североатлантические циклоны испортят погоду. А на следующей неделе дожди в Московском регионе станут обложными, днем похолодает до нормы по климату — плюс 11 — плюс 16 градусов. Тогда и наступит метеорологическая осень.

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