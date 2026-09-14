Демоверсия: бабье лето наблюдается в Московском регионе, но не в полную силу
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С прошлых выходных в столичном регионе наблюдается бабье лето «на минималках», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение большей части наступившей рабочей недели характер метеоусловий значимых изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь», — сказал Тишковец.
Он уточнил, что ночная температура будет вполне сентябрьской — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Также возможны предутренние туманы, днем воздух прогреется до плюс 16 — плюс 21 градуса.
По словам синоптика, москвичей ждет вполне комфортная погода, но не эталонное бабье лето. Это будет теплый и относительно сухой период. Для классического бабьего лета в регионе не хватает устойчивого солнца и идеальной сухости.
Как предупредил Тишковец, в предстоящие выходные североатлантические циклоны испортят погоду. А на следующей неделе дожди в Московском регионе станут обложными, днем похолодает до нормы по климату — плюс 11 — плюс 16 градусов. Тогда и наступит метеорологическая осень.
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