Волонтеры Домодедова выполнили более 3,6 тыс заявок бойцов СВО

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Волонтеры движения «Птички ДМД» за четыре года выполнили свыше 3,6 тыс. заявок участников спецоперации и готовят гуманитарные грузы к холодному сезону в Домодедове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добровольцы движения «Птички ДМД» за четыре года выполнили более 3,6 тыс. заявок от участников специальной военной операции. Движение объединяет восемь волонтерских штабов в Домодедове и один — в соседнем Ленинском городском округе.

Центральный штаб на Каширском шоссе, д. 47 посетили глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Они пообщались с добровольцами и ознакомились с подготовкой очередной партии гуманитарной помощи для бойцов.

Волонтеры шьют теплые вещи и одеяла, изготавливают маскировочные изделия и подбирают материалы с учетом особенностей местности, куда направляют помощь. Сбор необходимого, изготовление, погрузку и доставку добровольцы организуют самостоятельно.

«За работой движения стоит огромный ежедневный труд людей, которые понимают, насколько важна для наших бойцов поддержка из дома. Спасибо руководителю движения Екатерине Чекодановой и каждому волонтеру за эту работу», — отметила Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.