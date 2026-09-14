Свыше 4,7 тыс жителей Подмосковья проверили здоровье в парках летом

Более 4,7 тыс. жителей Подмосковья с начала лета прошли профилактические осмотры в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», в том числе 154 человека 12 сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 12 сентября, выездные бригады врачей работали в 11 городских округах Подмосковья, включая Долгопрудный, Ленинский, Серпухов, Чехов, Раменский и Можайский округа. Жители могли проверить основные показатели здоровья во время отдыха в парках.

«Выездные профилактические осмотры в парках по выходным позволяют жителям проверить здоровье в удобном формате, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе. В минувшую субботу в акции „Проверь свое здоровье в парке“ приняли участие 154 человека, а всего с начала летнего периода — более 4,7 тыс. жителей региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участники акции могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли в поликлинику на дополнительное обследование.

Результаты осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье». Регулярная диагностика помогает своевременно выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.