Политолог прокомментировала высокую явку на прошедших выборах

Высокая явка на выборах в Госдуму связана с консолидацией общества, противодействием внешним информационным угрозам и расширением удобных способов голосования, сказала политолог Виктория Карпова на всероссийском онлайн-марафоне «Ночь выборов. Госдума — 2026».

Так, отметила она, эффект сплочения проявлялся еще во время президентской кампании, а на выборах в Госдуму он усилился за счет участия большого числа кандидатов и представителей различных политических сил.

«Мы видим с позиции явки определенное следствие этой консолидации — ее повышение. На ход кампании, с одной стороны, влияет противостояние внешним информационным угрозам. С другой — комплекс мер, который делает голосование максимально удобным и ориентированным на человека», — поделилась Карпова.

Помимо этого, политолог выделила три организационных фактора: предварительное информирование избирателей членами участковых комиссий, дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель», которые дают возможность гражданам выбирать удобный формат участия в голосовании, в том числе вне места регистрации.