В Подмосковье активно восстанавливают дома, пострадавшие после атаки БПЛА

В Московской области в настоящий момент активно восстанавливаются дома, которые получили повреждения в ходе атак БПЛА. В 23 МКД работы планируют завершить до конца года, сообщил зампред правительства региона Дмитрий Сватковский.

«ФКР оперативно выходит на дома после того, как уже главы муниципалитетов объявляют чрезвычайную ситуацию на территории», — сказал Сватковский в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

По его словам, такой подход дает властям возможность оперативно развернуть работы в тех домах, которые попали под атаки БПЛА. Важным является алгоритм взаимодействия с местным самоуправлением именно в первые три часа.

Как уточнил Сватковский, везде заключен контракт на ремонт поврежденных домов, есть график окончания работ. Например, в Люберцах 21 сентября уже сдали один дом после ремонта. В настоящий момент стоит задача — закончить работы по всем домам в кратчайшие сроки и передать их в УК.

На 23 из 24 объектах Фонд капремонта планируют завершить работы до конца года. Сейчас они ведутся в домах в Раменском м. о. (4 МКД), г. о. Красногорск (2 МКД), Павлово-Посадском г. о. (3 МКД), г. о. Котельники (2 МКД), г. о. Жуковский, м. о. Истра (2 МКД), г. о. Люберцы (2 МКД), Одинцовском г. о., г. о. Солнечногорск, г. о. Химки, м. о. Чехов, г. о. Лыткарино, г. о. Балашиха (2 МКД) и Ленинском г. о.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в ускоренном режиме восстановить все дома в регионе, которые были повреждены в результате атак БПЛА. Тема капитального ремонта особенно важна на фоне последствий атак беспилотников.

«Наша задача — поставить на ноги все многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, уделить людям внимание, ответить на вопросы по личному транспорту», — сказал Воробьев.

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