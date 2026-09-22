Специалистов АПК Подмосковья пригласили на вебинар 24 сентября

Компания «МОСИТЛАБ», министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и АНО «Федеральный центр компетенций» 24 сентября проведут практический вебинар о применении технологий технического зрения в промышленном производстве. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

Эксперты расскажут о практическом использовании технического зрения для контроля качества продукции. Участникам представят примеры внедрения технологий, результаты работы систем оптического контроля, а также экономические эффекты и возможности интеграции решений в производственные процессы.

Вебинар рассчитан на технических директоров, главных инженеров, руководителей производств и служб качества, специалистов по автоматизации и цифровизации, а также представителей агропромышленных холдингов. В первую очередь мероприятие ориентировано на предприятия с непрерывным производством. Вебинар пройдет в формате видеоконференцсвязи на платформе ФЦК, участие бесплатное. Для подключения необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.