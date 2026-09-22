Гала-концерт ко Дню музыки пройдет в Жуковском 1 октября

Гала-концерт «Музыка — единство мира» состоится 1 октября в городском Дворце культуры Жуковского. На сцене выступят артисты и коллективы из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гала-концерт «Музыка — единство мира», посвященный Международному дню музыки, пройдет 1 октября в городском Дворце культуры Жуковского. Начало — в 16:00.

В концерте выступят артисты из Жуковского, Балашихи, Люберец, Реутова, Наро-Фоминска, Каширы, Электростали, Коломны, Лобни, Шатуры и Раменского. Зрителям представят номера в жанрах академического, народного и эстрадного вокала, инструментального исполнительства и хореографии.

Праздничный концерт проводят в шестой раз по инициативе Музыкального общества Московской области при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.