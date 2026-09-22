Пушкинский театр покажет «Сватовство гусара» на фестивале в Москве

Пушкинский музыкально-драматический театр 3 октября представит Подмосковье на XI фестивале «Видеть музыку» в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пушкинский музыкально-драматический театр представит Подмосковье на XI фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». С 7 сентября по 3 декабря на столичных площадках покажут более 30 спектаклей театральных коллективов из регионов России и стран СНГ.

Театр покажет водевиль «Сватовство гусара» по мотивам пьесы Николая Некрасова «Петербургский ростовщик». Музыку к постановке написал Геннадий Гладков, стихи — Юлий Ким. Режиссером и исполнителем роли ростовщика Лоскуткова стал художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий. Спектакль пройдет 3 октября в 18:00 в Центре оперного пения имени Г. П. Вишневской. Билеты доступны по ссылке.

В постановке также заняты заслуженная артистка Подмосковья Екатерина Житарь, Сергей Гаврилов, Юрий Лазарь, Елена Фортовая, Екатерина Ерина, Светлана Ким, Антон Майер и Роман Бакке. «Сватовство гусара» вошло в лонг-лист премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль», а Бориса Урецкого номинировали на лучшую мужскую роль в музыкальном спектакле.

Фестиваль «Видеть музыку» проводит Ассоциация музыкальных театров при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Смотр посвятили 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и 250-летию Большого театра России.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.