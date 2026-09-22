Reuters: Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова

При этом европейские дипломаты решили еще на 3 года продлить ограничения в отношении около 3 тыс. российских граждан и организаций.

Против исключения российских олигархов из санкционного списка выступала Латвия. Франция настаивала на снятии санкций с Усманова, а Люксембург — с Фридмана.

Санкции ЕС включают заморозку активов и запрет на въезд. Их ввели после начала СВО и с тех пор продлевают каждые полгода.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.