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Reuters: Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова

Политика
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Европейский союз снял санкции с российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, сообщает Reuters.

При этом европейские дипломаты решили еще на 3 года продлить ограничения в отношении около 3 тыс. российских граждан и организаций.

Против исключения российских олигархов из санкционного списка выступала Латвия. Франция настаивала на снятии санкций с Усманова, а Люксембург — с Фридмана.

Санкции ЕС включают заморозку активов и запрет на въезд. Их ввели после начала СВО и с тех пор продлевают каждые полгода.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

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