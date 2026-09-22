Reuters: Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Фридмана и Усманова
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Европейский союз снял санкции с российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, сообщает Reuters.
При этом европейские дипломаты решили еще на 3 года продлить ограничения в отношении около 3 тыс. российских граждан и организаций.
Против исключения российских олигархов из санкционного списка выступала Латвия. Франция настаивала на снятии санкций с Усманова, а Люксембург — с Фридмана.
Санкции ЕС включают заморозку активов и запрет на въезд. Их ввели после начала СВО и с тех пор продлевают каждые полгода.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.
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