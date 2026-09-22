100/10: канадский видеограф показала, как справляет нужду среди красот Мангистау

Канадский видеограф Олеся Плюснина, которая снимает путешествия по миру, показала красоты Мангистау в Казахстане с неожиданного ракурса. Она справила там нужду и выложила это видео в Сеть.

«100/10 pee spot», — так Плюснина подписала снятое видео.

На момент публикации за ее страницей следили 38,3 тыс. человек.

Видеоролик быстро разлетелся по казахским пабликам. Его восприняли по большей части отрицательно, назвали такое поведение осмеиванием и неуважением.

При этом многие написали, что девушка подняла важную тему: отсутствие туалетов для путешественников в туристических местах. Но некоторые подчеркнули, что этот вопрос можно было показать и по другому, а не справлять нужду на весь мир.

«Запретить въезд. Люди с ума сошли все снимать и выкладывать на общее обозрение», — написала одна из комментаторов.

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