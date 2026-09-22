Гончаренко заявила, что Петросян лишится «подушки безопасности»

Тренер Инна Гончаренко рассказала, что Аделия Петросян понимает: особого отношения к ней как к единственной олимпийской надежде страны больше не будет, сообщает RT .

Инна Гончаренко прокомментировала мнение о завышенных оценках Аделии Петросян на внутренних стартах в последние два сезона. По ее словам, фигуристке предстоит выступать в условиях новой конкуренции.

«Готова ли она к тому, что „подушки безопасности“ теперь может не оказаться? Такое всегда неприятно, поэтому я напрямую спросила Аделию, отдает ли она себе отчет в том, что былого отношения к ней, как к единственной спортсменке от страны, готовящейся выступить на Олимпиаде, больше не будет хотя бы потому, что на сцену выходят уже совсем другие личности. Она ответила, что понимает это. На самом деле обсуждать все в теории бессмысленно. Насколько спортсменка действительно окажется к этому готова, покажут соревнования. А пока нужно просто работать», — сказала Гончаренко RT.

Ранее Гончаренко намекнула, что не хочет постоянно контролировать Петросян и заставлять ее что-либо делать.

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