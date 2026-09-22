Терапевт Лишин предупредил о рисках кофе для сосудов и ЖКТ

Терапевт Виктор Лишин заявил, что кофе может поддерживать работу мозга и печени, однако напиток способен повышать давление и вызывать проблемы с сосудами и желудочно-кишечным трактом, сообщает RT .

Лишин отметил, что исследования связывают кофе с более эффективной работой мозга, профилактикой болезни Альцгеймера и деменции, а также с позитивным влиянием на клетки печени.

«Последние исследования показывают, что кофе полезен для мозга. То есть у людей, которые пьют кофе, в лучшей степени работает мозг. Это профилактика Альцгеймера, деменции. Также для печени есть тоже позитивный момент влияния кофе, так как кофе хорошо влияет на клетки печени и очищающее свойство», — рассказал терапевт Виктор Лишин.

«Кофе поднимает давление, может влиять плохо на сосуды. Может спровоцировать проблемы ЖКТ. Также кофе дает мочегонный эффект, поэтому может спровоцировать (при чрезмерном употреблении. — RT) реакцию мочевыделительной системы», — добавил Лишин.

Врач также перечислил симптомы, которые должны насторожить: ярко выраженная тревога, сильное сердцебиение и проблемы со сном.

Ранее кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова напомнила, что сыры, чипсы и фастфуд повышают давление.

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