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Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Тайны следствия» Тимофей Ухов

Культура
Кадр из сериала "Курорт цвета хаки"

Фото - © Кадр из сериала "Курорт цвета хаки"

Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов скончался на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на близких артиста.

«Да, к сожалению, это правда, ушел от нас вчера», — сказала собеседница агентства.

Причиной смерти Ухова стал сердечный приступ.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. Актер получил известность благодаря своим ролям в сериалах «Глухарь» и «Тайны следствия», «Ивановы — Ивановы» и «Не родись красивой» и другие. Всего на счету Ухова более 70 работ в кино и сериалах.

Ранее известный актер театра и кино Константин Сироткин скончался в возрасте 59 лет. Среди наиболее известных проектов с его участием —  сериалы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».

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