Мэр Владивостока предложил повысить себе зарплату и добавить ежемесячную выплату

Недавно переизбранный мэр Владивостока Константин Шестаков предложил повысить себе и другим чиновникам зарплаты на 34%, сообщает Baza .

Так, оклад градоначальника хотят увеличить с 56 до 75 тыс. рублей.

Соответствующий проект документа был внесен в городскую думу. Кроме нового оклада, мэру предлагают установить ежемесячную доплату за решение госвопросов и реализацию нацпроектов.

Повышение зарплат может коснуться спикера гордумы, председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты и местных парламентариев. Решение по данному вопросу пока не принято — утверждать изменения будет дума.

Шестакова в июле переизбрали главой Владивостока. Он будет управлять городом еще пять лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.