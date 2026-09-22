Мэр Владивостока предложил повысить себе зарплату и добавить ежемесячную выплату
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Недавно переизбранный мэр Владивостока Константин Шестаков предложил повысить себе и другим чиновникам зарплаты на 34%, сообщает Baza.
Так, оклад градоначальника хотят увеличить с 56 до 75 тыс. рублей.
Соответствующий проект документа был внесен в городскую думу. Кроме нового оклада, мэру предлагают установить ежемесячную доплату за решение госвопросов и реализацию нацпроектов.
Повышение зарплат может коснуться спикера гордумы, председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты и местных парламентариев. Решение по данному вопросу пока не принято — утверждать изменения будет дума.
Шестакова в июле переизбрали главой Владивостока. Он будет управлять городом еще пять лет.
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