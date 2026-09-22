В аэропорту Домодедово служебная собака Юша обнаружила контрабанды на сумму более 20 млн

Четырнадцатилетняя бордер-колли по кличке Юша уткнулась носом в обычного с виду пассажира прямо во время тренировки — и не ошиблась. В сумке гостя аэропорта Домодедово кинологи нашли запрещенные вещества.

Этот случай произошел незадолго до того, как четвероногая сотрудница таможни отправилась на заслуженный отдых. За плечами у Юши — 13 лет безупречной службы. Она начала искать контрабанду еще в октябре 2013 года. На ее счету ежегодно было от 60 до 80 найденных тайников с деньгами, а общая сумма изъятого превысила 20 миллионов рублей. В свой юбилейный год она тоже сработала без осечек. Свою последнюю рабочую смену она отработала в год 35-летия Федеральной таможенной службы, показав, что традиции ведомства держатся и на четырех лапах тоже.

Таможенники аэропорта Домодедово устроили для заслуженной собаки небольшой праздник. Коллеги торжественно проводили Юшу: в качестве поощрения за успешный поиск вместо одного любимого мячика таможенники порадовали собаку целой россыпью мячей, которые та с радостью начала ловить, забыв о серьезности момента.

Рядом нетерпеливо поскуливал молодой пес — энергичный бордер-колли Райли. Ему всего четыре года, он уже уверенно работает и непременно станет достойной сменой своей старшей коллеге.

Ведущий инспектор Галина Ермоленко отметила, что вклад Юши в безопасность невозможно переоценить. Теперь вместо рабочих смен в аэропорту собаку ждут долгие прогулки, мягкий плед и любимые лакомства. Свою последнюю рабочую смену Юша завершила идеально, передав важную миссию молодому преемнику Райли.