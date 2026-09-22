В Петербурге нашли мертвой 26-летнюю девушку, которую искали почти две недели

В Санкт-Петербурге нашли мертвой 26-летнюю девушку, которую искали почти две недели. К настоящему моменту причины смерти неизвестны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Родственники Анастасии рассказали, что девушка перестала выходить на связь 10 сентября. По словам волонтеров из «ЛизаАлерт», в тот день она была в хорошем настроении, когда разговаривала с близкими. Перед выходом из дома на Морской набережной Анастасия оставила паспорт, деньги и телефон.

Еще вчера Анастасию активно искали в информационном режиме. В последний раз камеры видели ее на станциях метро «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская». Сегодня родственники сообщили о ее смерти.

Ранее на берегу реки обнаружили тело 16-летнего студента, который пропал Свердловской области в начале августа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.