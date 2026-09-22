Девушка осталась без ногтя и восстанавливает палец после маникюра в Ставрополе

Девушка осталась без ногтя и восстанавливает палец больше полугода после маникюра у мастера в Ставрополе. После процедуры она месяц не могла шевелить рукой и нормально спать, сообщает Baza .

Семь месяцев назад у Ани после процедуры нарывал палец, из-под ногтя шел гной с кровью. Мастер предположила, что это просто ушиб, и дала стандартные рекомендации по обработке. Больше состоянием девушки она не интересовалась.

Палец потемнел, Аня не могла уснуть, мучаясь от пульсирующей боли. Ночью она экстренно поехала к хирургу, который решил удалить ноготь. Целый месяц девушка провела на больничном, принимала антибиотики и ходила на перевязки.

Позже у подолога выяснилось, что удалять ноготь было необязательно, хирург лишь осложнил восстановление. Сейчас ноготь до сих пор не вырос — врезается в кожу и деформируется, поэтому девушке установили скобу и наложили гелевую пластину.

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