В Испании задержали россиянина, принуждавшего девушек к порно и проституции

В Испании задержали россиянина, заставлявшего девушек сниматься в порно и заниматься проституцией. Он бежал из России и был объявлен в розыск через Интерпол, сообщает Baza .

Согласно данным местной полиции, 33-летнего мужчину нашли в городе Дения провинции Аликанте. На Родине еу может грозить до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, россиянин был членом преступной группы, которая действовала в Красноярске в 2020–2021 годах. Участники организации зарабатывали на платных порнографических онлайн-трансляциях и принуждали девушек к проституции.

В марте прошлого года стало известно, что банда 7 лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией в Красноярском крае и Республике Хакасия. В группировку входило не менее 40 участников. Возбуждено уголовное дело.

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