Умер от «похмелья»: сотрудника насмерть сбил аттракцион на фестивале «Октоберфест»

Инцидент произошел ночью. 52-летний мужчина оказался зажат между конструкциями аттракциона «Похмелье». Как он туда попал, пока неизвестно. Немецкая полиция продолжает выяснять детали происшествия.

В издании отметили, что это уже третья смерть за последние 3 года на фестивале. В 2024 году рабочего насмерть сбил поезд на американских горках, а в 2025 году на площадке «Октоберфеста» обнаружили тело сотрудника.

Ранее человек погиб и шестеро пострадали из-за падения вывески на христианском фестивале в Великобритании.

* признано иноагентом в РФ.

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