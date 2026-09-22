Жительница Подмосковья раскусила мошенническую схему с «подработкой на удаленке»

Агата (имя изменено) искала удаленную работу и наткнулась на вакансию без подробного описания. После отклика ей написали в мессенджере и предложили простой способ заработка. Неизвестные попросили установить у себя дома некое присланное ими оборудование.

За работу устройства обещали регулярные выплаты в долларах. Деньги, по словам «работодателей», выплачиваются каждый день, но только если не будет проблем с интернетом.

Женщина сразу заподозрила неладное. Она рассказала, что курьер должен был доставить устройство, которое следовало подключить в квартире. Никаких других задач не было. Теперь она планирует сообщить о «работодателях» в полицию.

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