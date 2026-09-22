Встреча Дональда Трампа и Зеленского началась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке началась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Украинская делегация прибыла на место сильно раньше и около получаса ждала главу Белого дома, сообщает SHOT .

Предварительно, главной темой переговоров станет энергетическое перемирие. Госсекретарь США Марко Рубио ранее предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетики. Глава киевского режима также заявил о готовности обсудить меры по прекращению атак на объекты инфраструктуры. Однако Рубио отметил, что для этого необходимо согласие обеих сторон.

На встречу с Зеленским Трамп выделил около часа. Затем в программе американского лидера на Генассамблее ООН запланированы другие мероприятия.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского во время телефонного разговора прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

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