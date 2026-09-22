Пенсионера нашли в болоте спустя 15 часов после исчезновения в лесу Подольска

91-летнего пенсионера нашли посреди болота спустя 15 часов после его исчезновения в лесу подмосковного Подольска, сообщает SHOT .

Накануне около 10:00 Виктор Щеглов из СНТ «Родина» отправился на прогулку в лес. К вечеру он не вернулся, и его близкие забили тревогу. Они обратились за помощью к МЧС и волонтерам.

Примерно в час ночи поисковики услышали крики пенсионера и нашли его в болоте. Сам выбраться пенсионер уже не мог.

Волонтеры полезли за ним прямо в трясину. Одна из девушек держала обессиленного пенсионера до прибытия подмоги, чтобы тот не ушел под воду. В ожидании спасателей они пели любимую песню Виктора — «Катюшу».

В итоге дедушку вытащили из болота и передали медикам с признаками переохлаждения.

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