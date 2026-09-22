Продажи видеокарт в августе выросли на 16%

Продажи видеокарт на платформе «Авито» в августе 2026 года выросли на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% — с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с сезонным фактором: студенты, школьники и их родители собирают или модернизируют ПК перед учебным годом. Кроме того, август традиционно является месяцем повышенного спроса на потребительскую электронику и комплектующие, поскольку геймеры готовятся к осеннему сезону крупных игровых релизов, сообщает пресс-служба платформы.

В Москве больше всего продаж пришлось на видеокарты Palit. Самой востребованной моделью стала Palit GeForce RTX 5090 GameRock 32GB, которая в среднем стоила 53 000 рублей. На втором месте — Palit GeForce RTX 3070 GamingPro 8GB со средней ценой 23 000 рублей. Третье место заняла Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB со средней ценой 29 000 рублей.

Продажи видеокарт нового поколения

Среди видеокарт последнего поколения в новом состоянии за год сильнее всего выросли продажи GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB. Их покупали в 7,5 раза чаще, в среднем за 91 000 рублей. На втором месте — GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16GB: рост продаж составил шесть раз, средняя цена — 101 000 рублей. На третьем месте — GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16GB, продажи которой выросли в 5,5 раза, а средняя цена составила 69 000 рублей.

Причины роста продаж видеокарт нового поколения могут быть связаны с расширением доступного ассортимента, а также стабилизацией поставок новейших моделей в Россию. К концу лета эти устройства стали чаще появляться в продаже, а спрос на них сформировался среди пользователей, которые обновляют ПК для игр, работы с графикой, монтажа и задач, связанных с ИИ.

«За последние годы поставщики адаптировали логистику и выстроили более устойчивые каналы закупок, благодаря чему новые партии регулярно появляются на российском рынке, а ассортимент актуальных моделей расширяется. Это позволило реализоваться накопленному спросу и стало одной из причин заметного роста продаж отдельных новинок. Дополнительным фактором остается высокий интерес к крупным игровым релизам: на их фоне пользователи чаще задумываются об обновлении ПК и заранее оценивают возможности нового поколения видеокарт. При этом на Авито можно найти не только актуальные модели, но и редкие версии видеокарт на ресейле, которые уже сложно встретить в обычной рознице» — отмечает Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Продажи видеокарт предыдущего поколения

Из предыдущего поколения наибольший рост продаж год к году показали видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition 24GB. Их покупали на 80% чаще, в среднем за 123 000 рублей. Продажи видеокарт более ранних поколений также продолжают расти. Это может быть связано с тем, что модели раннего года выпуска часто стоят дешевле.

Разница в цене новых и бывших в употреблении видеокарт

В среднем видеокарты из ресейл-сегмента при покупке «с рук» на Авито стоят на 65% дешевле новых. Так, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB в новом состоянии в среднем по платформе стоила 59 000 рублей, а на ресейле — 20 000 рублей, что на 66% дешевле. Новая Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8GB обходилась в среднем в 39 000 рублей, тогда как та же модель при покупке «с рук» в среднем стоила 19 000 рублей — на 51% дешевле.