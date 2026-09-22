«Убирайте эту порнографию»: на Урале депутат призвал снести корты для падела

В Екатеринбурге депутат городской думы Александр Колесников призвал снести корт для игры в падел на площади 1905 года ради платной парковки, сообщает URA.RU .

По словам депутата, раньше площадь выполняла функцию парковки. Если вернуть ей прежнее назначение и сделать парковку платной, бюджет Екатеринбурга ежемесячно пополнялся бы на 1 млн рублей. Сегодня деловое пространство используется неэффективно — под развлекательные проекты для ограниченного круга людей. При этом предприниматели не могут припарковаться.

«Это деловой центр, а не центр развлечения мажоров! Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку», — потребовал председатель комиссии по городскому хозяйству.

Депутат потребовал пересмотреть назначение площади и организовать на площади 1905 года платную парковку.

Четыре падел-корта с раздевалками, санузлами, зоной питания и лаунжем были установлены в рамках проекта «Лето на площади». Корты для падела останутся на площади до конца сентября, после чего пространство начнут готовить под каток.

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