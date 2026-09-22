Не всем быть богатыми: блогер заблокировала девушку, у которой нет денег на курс

Россиянка Мария рассказала в своем блоге, что одна из блогерш, которая продает свои курсы, заблокировала ее после переписки, так как у нее нет денег на покупку ее продукта.

Девушка выложила скрины переписки в блог. Она отметила, что хотела узнать цену курса, а потом поняла, что не может его купить, поэтому написала о долгах и кредитах. Ее предупредили, что следующие курсы будут дороже и отметили, что можно сделать покупку с дроблением платежей.

После вопроса о том, хочет ли она зарабатывать на блоге деньги, Мария отметила, что не хочет брать на себя больше обязательств, чем уже есть. В итоге получила отповедь, что она «не взрослый и не ответственный человек». А курсы эти продаются только тем, кто «хочет изменить свою жизнь, а не жаловаться».

«А вас когда-нибудь блокировал блогер за то, что у вас нет денег на его курс? Меня — да», — прокомментировала произошедшее Мария.

Также позднее она выложила видео от заблокировавшей ее блогерши, отметив, что девушка все переврала. В ее комментариях Мария также показала всю переписку.

«Не стать нам миллионерами», — добавила россиянка.

Люди в комментариях отметили, что в этом случае блогерам просто надо продать свой курс, а «что там будет дальше неважно».

«Но мы всегда можем продать курс на миллион, как стать взрослыми и ответственными, чтобы позволить себе покупать курс. Бизнес-идея», — написала одна из подписчиц.

Также люди отметили, что блогерше не надо было дожимать девушку, которая сказала, что у нее нет денег на покупку.

«Начинающая инфоцыганка (мошенница), которая продает воздух, и лохушка, которая в долгах, и хочет себя вогнать в долги еще больше», — считает один из комментаторов.

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