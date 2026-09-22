Делегация Татарстана изучила эффективные практики ЖКХ Подмосковья

На базе Дирекции сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры гостям продемонстрировали передовые подходы к строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделили полному циклу сопровождения строительства — от определения потребности включения объекта в государственную программу до его ввода в эксплуатацию. Все этапы — статусы, исполнительная документация и контрольные точки фиксируются в цифровых системах управления проектами.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году теме реализации госпрограммы уделяется особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа — от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе произошло снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в 2 раза. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд. И приятно, что есть возможность поделиться механизмами, которые работают в Подмосковье.Интерес у делегации также вызвали механизмы приоритизации объектов для включения в региональную государственную программу. В его основе — объективные критерии: степень износа сетей, статистика аварийности, социальная значимость территории. Такой подход обеспечивает прозрачное распределение ресурсов и обоснованность принимаемых решений.

В ЖКХ-Центре коллеги познакомились с комплексом цифровых решений, которые позволили сократить время реагирования на аварийные ситуации и их устранения в 2 раза:

— чат-бот мониторинга сигналов жителей с ИИ «ЖКХ‑Сканер»

— автоматический сбор данных об аварийных ситуациях в системе «ЖКХ-Контур»

— двойное подтверждение подачи ресурса после устранения инцидентов

— датчики на объектах водоснабжения и водоотведения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.