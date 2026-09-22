Андрей Зарецкий назвал выборы в Петербурге политическим триумфом

Андрей Зарецкий заявил, что выборы на федеральном и региональном уровнях подтвердили устойчивость избирательной системы. «Единая Россия» набрала более 55 процентов голосов на выборах в Законодательное Собрание Петербурга и победила в 21 из 25 одномандатных округов.

Явка превысила 51 процент. Эксперт связал ее с призывом президента Владимира Путина прийти на участки, сплоченностью жителей и доверием к гражданским институтам. Зарецкий также отметил рост интереса молодежи к политике и выборам. Переизбрание части депутатов он назвал признаком доверия к их работе.

По мнению эксперта, присутствие партии «Зеленые» в парламенте сохранит внимание к экологическим вопросам, а результат «Новых людей» станет сигналом для малого и среднего бизнеса и креативного класса. Бывшие главы муниципальных образований среди депутатов могут усилить работу над вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Зарецкий ожидает, что в ближайшие пять лет Петербург сосредоточится на городских и инфраструктурных проектах, включая инициативы «умного города».

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