Пристройку к гимназии в Раменском построят к августу 2027 года

Пристройка на 500 мест для учеников начальных классов расширит гимназию на Северном шоссе в Раменском до 1,4 тыс. мест и позволит организовать обучение в одну смену. Готовность объекта составляет 25%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Пристройку к гимназии на Северном шоссе в Раменском планируют завершить в августе 2027 года. Новый учебный блок рассчитан на 500 учеников начальных классов. После реконструкции вместимость гимназии увеличится с 900 до 1,4 тыс. мест, что позволит организовать обучение в одну смену.

Работы ведут по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В четырехэтажном здании площадью около 6,3 тыс. кв. м, включая подземный этаж, разместят 20 классов по 25 человек, кабинет музыки и спортзал размером 24 на 12 м. Новую пристройку соединят с существующим корпусом теплым переходом.

Также в здании оборудуют столовую на 250 мест, гардероб на 500 человек, раздевалки и душевые при спортзале. Во входной группе предусмотрят отдельную зону ожидания для родителей. Сейчас строители возводят несущие конструкции и наружные стены. Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.