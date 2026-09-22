В Долгопрудном ветеринары помогли вывести птенца редкого какаду-инка

В Долгопрудном ветеринарные врачи помогли вывести птенца какаду-инка — одного из самых малочисленных и красивых видов какаду в мире. Специалисты Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы вместе с местным заводчиком экзотических птиц провели искусственную инкубацию яйца в профессиональном инкубаторе.

В госветслужбе Московской области сообщили, что специалисты контролировали весь процесс — от закладки яйца до появления птенца. Ветеринары следили за температурой и влажностью, поскольку даже небольшое отклонение может привести к гибели эмбриона. Они также обеспечили соблюдение санитарных норм, чтобы сохранить здоровье птицы и исключить риск распространения инфекций.

Специалисты официально подтвердили рождение птенца, что необходимо для его последующей легализации и оформления документов. Какаду-инка обитает в Австралии, имеет подвижный красно-розово-желтый хохолок и занесен в Международную Красную книгу. Продажу птиц регулирует соглашение СИТЕС. Для заводчика это второй подтвержденный случай выведения какаду-инка: первый зафиксировали в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.