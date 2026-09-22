Воробьев поручил восстановить все поврежденные БПЛА дома в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в ускоренном режиме восстановить все дома в регионе, которые были повреждены в результате атак БПЛА.

По его словам, тема капитального ремонта особенно важна на фоне последствий атак беспилотников.

«Наша задача — поставить на ноги все многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, уделить людям внимание, ответить на вопросы по личному транспорту», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

В настоящее время специалисты обходят квартиры и фиксируют повреждения. В первую очередь восстановлению подлежит остекление. Соответствующие поручения получили Фонд капитального ремонта и главы муниципалитетов.

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