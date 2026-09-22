USD
Доллар США
84,07
-0.04 %
EUR
Евро
96,59
0.23 %
CNY
Китайский Юань
12,53
-0.13 %
TRY
Турецкая Лира
17,24
-0.24 %

Воробьев поручил восстановить все поврежденные БПЛА дома в Подмосковье

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в ускоренном режиме восстановить все дома в регионе, которые были повреждены в результате атак БПЛА.

По его словам, тема капитального ремонта особенно важна на фоне последствий атак беспилотников.

«Наша задача — поставить на ноги все многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, уделить людям внимание, ответить на вопросы по личному транспорту», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

В настоящее время специалисты обходят квартиры и фиксируют повреждения. В первую очередь восстановлению подлежит остекление. Соответствующие поручения получили Фонд капитального ремонта и главы муниципалитетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.