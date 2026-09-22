Полицейские провели в Одинцовском округе акцию против мошенников

Сотрудница УМВД России по Одинцовскому городскому округу 21 сентября рассказала жителям о схемах телефонного и онлайн-мошенничества и раздала памятки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудница УМВД России по Одинцовскому городскому округу 21 сентября провела профилактическую акцию «Осторожно – мошенники!». Инспектор обошла жилые кварталы и рассказала местным жителям об участившихся случаях обмана через мессенджеры и телефонные звонки.

Полицейская объяснила, как действовать, если разговор с неизвестным вызывает подозрения. Она подчеркнула, что нельзя сообщать персональные данные и пароли, а также выполнять инструкции собеседника. При сомнениях следует завершить разговор и перезвонить по номеру мобильного оператора в зависимости от того, кем представился звонивший.

Отдельное внимание сотрудница полиции уделила безопасности детей. Мошенники могут вовлекать несовершеннолетних в преступные схемы через онлайн-игры и социальные сети. Участникам акции раздали тематические памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.