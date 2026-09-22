Виктор Вобликов проверил трассу «Яблоневого кросса» в Калиновке
Глава Черняховского округа Виктор Вобликов проинспектировал трассу в Калиновке, где 3 октября состоится «Яблоневый кросс-2026», сообщает «Бриф24».
VIII ежегодные легкоатлетические соревнования «Яблоневый кросс-2026» пройдут в поселке Калиновка 3 октября в 10:00. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.
Организаторы подготовят дистанции от одного километра для детей и семей до восьми километров для опытных бегунов. Забеги проведут для юных спортсменов, а также мужчин и женщин от 18 до 60 и более лет.
Для участия потребуются справка от врача и паспорт или полис. Дети смогут выйти на старт с разрешения родителей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.