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Виктор Вобликов проверил трассу «Яблоневого кросса» в Калиновке

Спорт

Глава Черняховского округа Виктор Вобликов проинспектировал трассу в Калиновке, где 3 октября состоится «Яблоневый кросс-2026», сообщает «Бриф24».

VIII ежегодные легкоатлетические соревнования «Яблоневый кросс-2026» пройдут в поселке Калиновка 3 октября в 10:00. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.

Организаторы подготовят дистанции от одного километра для детей и семей до восьми километров для опытных бегунов. Забеги проведут для юных спортсменов, а также мужчин и женщин от 18 до 60 и более лет.

Для участия потребуются справка от врача и паспорт или полис. Дети смогут выйти на старт с разрешения родителей.

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