Команда Химок заняла третье место на этапе автокросса

Команда ДЮТ «Интеграл» из Химок завоевала третье место в седьмом этапе первенства Москвы и Московской области по автокроссу, который прошел 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Седьмой этап первенства Москвы и Московской области по автокроссу прошел 14 сентября в Химках. В соревнованиях участвовали около 40 гонщиков из разных регионов страны в возрасте от 9 до 15 лет.

Юные пилоты выступили в пяти детско-юношеских классах на багги и автомобилях кузовных категорий. Дождь накануне и во время заездов сделал трассу скользкой и усложнил прохождение виражей и поворотов.

Команда ДЮТ «Интеграл» заняла третье место в командном зачете. Победили «Юниоры ЦСКА», второе место заняли «Юниоры MSK Racing Team».

Соревнования организовали «Гоночная Команда МСК», спортивная школа «Дом юных техников „Интеграл“ имени академика П. Д. Грушина», федерации автоспорта Москвы и Московской области, а также команда имени Евгения Родионова при поддержке «Боевого Братства».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.