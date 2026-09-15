«Парковый кросс» в Подмосковье объединил более 28 тыс участников

Более 28 тыс. жителей и гостей Подмосковья 12 сентября приняли участие в спортивной программе «Парковый кросс», которая прошла в 57 парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Парковый кросс» прошел 12 сентября в 57 парках Московской области и объединил более 28 тыс. жителей и гостей региона. Участники присоединились к забегам здоровья, велозаездам, командным эстафетам, тренировкам и другим спортивным активностям.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне состоялись тренировка на свежем воздухе, легкоатлетический забег, показательные выступления по чирлидингу, урок здорового питания и спортивно-игровая программа. Для детей организовали командные эстафеты.

В Раменском городском парке прошли мастер-класс «Чемпион», анимационная программа, тренировка, забег здоровья и эстафеты. Гости увидели фотовыставку о достижениях спортсменов округа и отчетный концерт по воздушной гимнастике клуба SKYSATURN.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы, анимационную программу, эстафеты и награждение спортсменов и работников отрасли. Также состоялись выступление оркестра «Подмосковные вечера» и 55-й юбилейный «Арбузный кросс».

В Подольске, Реутове и других парках региона участники соревновались в эстафетах, занимались воркаутом, йогой, футболом, волейболом и единоборствами. Мероприятие прошло при информационной поддержке министерств культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области, а также АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.