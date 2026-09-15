Зоолог Глазков посоветовал грибникам шуметь в лесу, чтобы лоси обходили их

Зоолог Павел Глазков рекомендовал грибникам разговаривать или свистеть в лесу во время гона лосей, чтобы животные обходили людей.

Лось может нанести опасный удар острым копытом: его сила способна проломить череп медведю. Для человека такая встреча может закончиться смертельно, предупредил зоолог Павел Глазков в эфире радио Sputnik.

«Если вы идете в лес, особенно утром, то старайтесь побольше издавать звуков. Периодически разговаривайте, можно включить музыку, посвистывать, чтобы лось услышал, что идет человек, и сам ушел», — посоветовал зоолог.

Глазков пояснил, что звуки помогут лосю изменить траекторию движения. Шлепки ног по заболоченной местности животное может принять за шаги конкурента или самки и побежать на них. Вес лося достигает 400 килограммов.

«Такие случаи непреднамеренного нападения бывали. Поэтому, если на вас бежит лось, сразу укрывайтесь за дерево. Можно параллельно снять куртку, поднять над головой и крутить, раскачиваясь из стороны в сторону. Таким образом вы визуально себя увеличиваете в размере. Лося это может насторожить и отпугнуть», — пояснил Павел Глазков.

Зоолог отметил, что лось не охотится на человека, но в азарте может не заметить его или инстинктивно ударить копытом.

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