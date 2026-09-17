Футболистки Подмосковья выиграли чемпионат России среди глухих

Сборная Московской области по футболу среди глухих женщин завоевала золото чемпионата России, который прошел с 5 по 15 сентября в Нововоронеже Воронежской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области по футболу среди глухих женщин завоевала золотые медали чемпионата России в Нововоронеже Воронежской области. Турнир прошел с 5 по 15 сентября, в нем участвовали команды Воронежской, Московской и Ульяновской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

На групповом этапе подмосковные футболистки выиграли четыре из пяти матчей, заняли второе место и вышли в полуфинал. Встречу со сборной Санкт-Петербурга команда Московской области выиграла со счетом 3:0. Во втором полуфинале москвички обыграли представительниц Ульяновской области со счетом 10:0.

В финале Московская область встретилась с Москвой в десятый раз в истории команд. В начале матча одна из лидеров подмосковной сборной получила серьезную травму, после чего тренер провел замену. Команда довела игру до серии пенальти, в которой вратарь Наталья Михайлова отразила два удара. Победа со счетом 1:0 принесла подмосковным футболисткам золото.

Чемпионат России по футболу среди глухих женщин входит в число ключевых соревнований адаптивного спорта и проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.