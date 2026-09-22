Детская следж-хоккейная команда «Арктика» отметила день рождения

Детская следж-хоккейная команда «Арктика» отметила свой день рождения спортивным праздником на льду. Главным событием дня стал товарищеский матч, в котором юным спортсменам противостояла взрослая команда «Клуба болельщиков „Динамо“», сообщает пресс-служба предприятия.

После обязательной функциональной разминки игроки сошлись в зрелищном поединке, продемонстрировав не только высокую технику владения санями и точные пасы, но и несгибаемую волю. Как отметил технический директор АО «НТЦ ЭЛИНС» Александр Марков, наблюдавший за игрой, матч стал для всех присутствующих наглядным уроком стойкости: несмотря на жесткую борьбу и падения, ребята неизменно с улыбкой возвращались в игру и вели ее с подлинным спортивным азартом.

Кульминацией праздничной программы стало награждение юных хоккеистов. Каждому игроку «Арктики» вручили индивидуально изготовленный комплект брендовой зимней спортивной одежды и памятные сувениры.

Кроме того, команде передали сертификат на сумму 400 тысяч рублей, которые будут направлены на финансирование поездок спортсменов на предстоящие выездные турниры.

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием в кафе, где гости и наставники пожелали команде новых побед и ярких достижений в адаптивном спорте.