Мадагаскарские Паваротти: поющие лемуры шире открывают рот ради высоких нот
Обитающие на Мадагаскаре поющие лемуры открывают рот шире, когда пытаются взять высокие ноты. Схожей техникой делятся самые лучшие оперные певцы, сообщает Computational Biology.
Когда оперный певец берет высокую ноту, едва заметное изменение формы рта и горла может сделать звук более громким. Согласно исследованию, поющий лемур делает нечто подобное высоко в кронах тропических лесов.
В густых лесах на северо-востоке Мадагаскара, где густая растительность может препятствовать визуальному контакту на расстоянии более нескольких метров, лемуры индри общаются с помощью завораживающих песен.
Ученые обнаружили, что эти приматы шире открывают рот, когда издают более высокие ноты, что соответствует вокальной технике, называемой формантной настройкой.
Индри — единственный известный вид поющих лемуров. Приматы издают громкие и протяжные звуки, напоминающие вой или сирену. Пение лемуров служит для общения, обозначения территории и укрепления социальных связей внутри группы.
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