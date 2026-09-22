Ростехнадзор обследовал канатную дорогу «Нижний Новгород — Бор» и рекомендовал полностью заменить несуще-тяговый канат. Его эксплуатируют более 15 лет, а замену ранее планировали на 2027 год.

Новый канат изготовят по индивидуальным параметрам дороги. На подготовку, поставку, монтаж и испытания потребуется около 5–6 месяцев. В это время движение фуникулера останется закрытым, а региональный минтранс проработает альтернативные маршруты общественного транспорта между Нижним Новгородом и Бором.

«Постараемся максимально ускорить процесс, чтобы минимизировать неудобства пассажиров в сложившейся ситуации. В результате канатная дорога получит новый канат, рассчитанный на надежную эксплуатацию в долгосрочной перспективе», — подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

5 июля во время грозы и шквалистого ветра на высоте столкнулись четыре пустые кабины. Из двух кабин эвакуировали 16 человек, включая детей; никто не пострадал. Внеплановая проверка выявила повреждения каната и нарушения в действиях персонала.

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