«Он как драпанул!»: москвичка рассказала о новой схеме мошенников в аэропорту

Жительница Москвы едва не попалась на новую схему мошенников с оплатой услуги такси в аэропорту.

Москвичка Валерия рассказала, что приехала в один из столичных аэропортов на такси. Некоторое время она простояла на стойке регистрации, после чего к ней подошел неизвестный мужчина, заявив, что она не оплатила ему услуги такси.

По словам Валерии, она точно помнит, что ехала в такси с другим водителем. Кроме того, списание средств за услугу происходит автоматически с карты, то есть проблемы с оплатой не было. Москвичка предупредила мужчину, что вызовет сотрудников полиции и службу охраны, если он не отойдет.

«Он как драпанул!» — со смехом сказала пользовательница vlrlslv в соцсетях.

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