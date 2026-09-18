Ветераны СВО наблюдают за выборами в Солнечногорске

Ветераны СВО вошли в число наблюдателей на выборах депутатов, которые проходят в Солнечногорске с 18 по 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветераны СВО, состоящие в Ассоциации ветеранов СВО городского округа, работают наблюдателями на избирательных участках Солнечногорска. Они следят за соблюдением порядка во время голосования, присутствуют при процедурах на участках и фиксируют происходящее в пределах своих полномочий.

В числе наблюдателей — Юрий Назаровец. В 1990-х годах он окончил школу № 5 Солнечногорска, а теперь вернулся в нее как наблюдатель на выборах.

«Все идет в штатном режиме, никакой агитации здесь нет. Люди идут и голосуют за ту партию, за которую хотят голосовать. Вся работа налажена», — сказал ветеран СВО Юрий Назаровец.

С 18 по 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной и областной дум, а также местных советов. В Солнечногорске за голосованием наблюдают более 350 представителей политических партий, Общественной палаты и кандидатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.