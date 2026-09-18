Подмосковье представило цифровые решения для АПК на выставке «Агрорусь»

Подмосковье представило практику внедрения искусственного интеллекта, робототехники и цифровых платформ в агропромышленном комплексе на выставке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Опыт Московской области представили на Всероссийском семинаре-совещании по цифровой трансформации АПК, который прошел в рамках 35-й Международной выставки «Агрорусь» в Санкт-Петербурге. На пленарной сессии выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Денис Савченков.

Он рассказал о применении искусственного интеллекта, робототехники и цифровых платформ в растениеводстве защищенного грунта, молочном животноводстве, переработке, логистике и управлении торговлей.

«Цифровизация в агропроме — это рабочий инструмент, который уже дает измеримый экономический эффект. Искусственный интеллект помогает аграриям точнее управлять производством и повышать продуктивность — от мониторинга растений в теплицах до контроля состояния каждого животного в стаде», — отметил Денис Савченков.

В тепличном комплексе «Подмосковье» в Воскресенске работает платформа «ЭкоВижн» для мониторинга растений, болезней и вредителей. В ТК «Иванисово» в Электростали система умного зрения сортирует овощи и отбраковывает некондиционную продукцию, а технология FRESH-ID присваивает каждой упаковке QR-код с информацией о ее пути от теплицы до магазина.

В животноводстве цифровые решения объединяют данные о поголовье, ветеринарии, надоях и воспроизводстве. На перерабатывающих предприятиях автоматизация отдельных процессов достигает 100%: используются роботизированные линии, автономные транспортные системы и интеллектуальные склады.

Автоматизированная система торгового реестра Подмосковья формирует базу из 51 тыс. объектов и может охватить 138 тыс. предприятий потребительского рынка. По итогам исследования Россельхозбанка за 2025 год Московская область заняла третье место в рейтинге инновационности регионов России в сфере АПК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.