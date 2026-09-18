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Артиллерист с позывным Тридцатый рассказал о работе орудий в Запорожье

Спецоперация

Артиллерист 270-го полка с позывным Тридцатый рассказал, что российские орудия постоянно работают на Запорожском направлении, сообщает RT.

Военные 270-го полка 42-й гвардейской дивизии рассказали военкору Владу Андрице о наступлении российских войск в Запорожской области. Артиллерист с позывным Тридцатый сообщил, что орудия постоянно наносят удары по украинским военным.

«Если отдыхает одно орудие, на подстраховке всегда находится другое орудие. И также отрабатывает по этой цели по мере возможности по удаленности, кто достает», — рассказал Тридцатый.

Начальник штаба сообщил, что после взятия Белогорья и Малой Токмачки бойцы действуют уверенно, а штурмовики намерены продвигаться дальше Орехова. Ранее сообщалось, что самоходная артиллерийская установка «Акация» уничтожила полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

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