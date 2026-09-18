В Сергиево-Посадском округе объявили конкурс на капремонт дороги

Конкурс на первый этап капитального ремонта дороги от М-8 «Холмогоры» до СНТ «Заречье» в деревне Голыгино Сергиево-Посадского округа объявили в Подмосковье. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Сергиево-Посадском округе объявили открытый конкурс в электронной форме на первый этап капитального ремонта дороги от М-8 «Холмогоры» до СНТ «Заречье» в деревне Голыгино. После выбора подрядчика начнутся инженерные изыскания, корректировка проектной документации и ремонтные работы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации путем внесения изменений, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования М-8 „Холмогоры“ — СНТ „Заречье“ деревни Голыгино Сергиево-Посадского городского округа Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса. Планируется отремонтировать участок протяженностью 1,378 км. Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетов Московской области и Сергиево-Посадского округа. Завершить их планируют в 2027 году.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах комитет ежедневно публикует в МАКС-канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.