Кандидат от ОНФ Куксенкова проголосовала на участке № 343 в Донецке

На входе на участок Куксенкову встретила организатор в национальном костюме. Она провела для кандидата небольшую викторину на знание символов России.

Затем Куксенкова получила бюллетень и проголосовала.

«Я со всеми дончанами чувствую эту ответственность, это волнение. Так должно было быть, это историческая справедливость, что сегодня жители Донбасса выбирают своих представителей в Государственной думе. Спасибо большое всем, кто в этом участвует, всем, кто вложил душу и силы для того, чтобы этот исторический момент произошел», — поделилась эмоциями Ирина Куксенкова в беседе с корреспондентом RT.

Ранее RT сообщил, что в Донецкой Народной Республике для голосования в Государственную думу открыли более 600 избирательных участков.

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