В Солнечногорске проверили работу избирательных участков

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Сенатор Игорь Тресков и глава Солнечногорска Константин Михальков 18 сентября посетили избирательные участки в гимназии № 6 и школе № 5. Они оценили организацию голосования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Солнечногорск продолжаются выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. 18 сентября сенатор Российской Федерации и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков вместе с главой округа Константином Михальковым посетили несколько избирательных участков.

Делегация побывала на участке в гимназии № 6, затем — в школе № 5. Михальков отметил, что работа на всех проверенных площадках организована в штатном режиме.

«Самое главное, что отмечаю сегодня на участках, — спокойная рабочая атмосфера. Жители приходят голосовать, наблюдатели следят за соблюдением процедуры, комиссии выполняют свою работу ответственно и профессионально», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На участках присутствовали члены избирательных комиссий, наблюдатели от общественных организаций и политических партий, а также сотрудники правоохранительных органов. В округе работают 85 постоянных избирательных участков. Дистанционное электронное голосование выбрали около 15 тыс. жителей Солнечногорска.

Голосование продлится 18, 19 и 20 сентября. Адрес избирательного участка можно уточнить на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.