Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:36

В Подмосковье назначили штрафы за незаконную парковку на 74 тыс руб

Комиссия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрела 34 дела о нарушении правил парковки в пяти округах региона и назначила штрафы на сумму более 74 тыс. руб., сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комиссия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрела 34 административных материала о нарушении правил парковки. Общая сумма назначенных штрафов превысила 74 тыс. руб.

Нарушения выявили в Балашихе, Домодедове, Коломне, Красногорске и Серпухове. Инспекторы зафиксировали остановку и стоянку автомобилей в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена», установленного вместе со знаком 8.24 «Работает эвакуатор».

Все дела возбудили по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку и стоянку. Инспекторы министерства контролируют соблюдение правил парковки и рассматривают административные дела с 2024 года.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.